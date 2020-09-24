Медики Иркутской области прививаются от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пять медицинских работников стали первыми добровольцами в Иркутской области, кому поставили вакцину от коронавируса – это врачи из Иркутска и Шелехова. Все они лечат больных с COVID-19.

«Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Приангарья. – «Предполагается, что это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет».

Первая партия «уколов здоровья» поступила в регион накануне, в ней не так много доз. Она предназначена только для медицинских работников, но ставить ее или нет - дело добровольное и для них.

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