Безработный сибиряк ограбил кафе и попался росгвардейцам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина обчистил кассу кафе в Тайшете и успел скрыться. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии тут же начали патрулирование улиц. Приметы подозреваемого им сообщили работники общепита.

«При осмотре близлежащей территории, на улице Пушкина, внимание сотрудников привлек мужчина, подходивший под описание разыскиваемого гражданина», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Иркутской области.

Когда сибиряк увидел патрульный автомобиль, попытался скрыться, что только укрепило подозрение росгвардейцев. Подозреваемого – им оказался 21-летний безработный житель Тайшета - задержали и передали полиции.

Читайте также:

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Иркутске. На выходных в Иркутске дождь и ветер (подробности)

МЧС назвало населенные пункты, которые может подтопить из-за увеличения уровня Байкала. Озеро переполнено и необходимо увеличить сброс воды с Иркутской ГЭС (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08