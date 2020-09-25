Детский хирург Юрий Козлов получил звание почетного гражданина Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Известный иркутский хирург, руководитель центра хирургии и реанимации новорожденных Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Юрий Козлов получил звание Почетного гражданина Иркутской области. Такой указ на днях подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Юрий Козлов окончил школу в поселке Куйтун Иркутской области. Затем поступил на педиатрический факультет Иркутского медуниверситета. С 1993 года работает в городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице. За это время врач провел тысячи уникальных операций и спас жизни тысячам младенцев. В 2010 году Юрия Козлова признали лучшим детским хирургом страны. Также Юрий Козлов является членом Российской Ассоциации детских хирургов (РАДХ), Европейской Ассоциации детских хирургов (EUPSA), Тихоокеанской ассоциации детских хирургов (PAPS) и Международной педиатрической эндохирургической ассоциации (IPEG).

Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как этой зимой Юрий Козлов провел еще одну уникальную операцию. Прямо в утробе матери он вместе с коллегами провел коррекцию спинномозговой грыжи еще неродившейся девочки. Спустя два месяца малышка появилась на свет без единой патологии (Подробности).

А в июне этого года, Юрий Козлов, провел операцию в режиме-онлайн и спас жизнь 4-месячному малышу (Подробности)