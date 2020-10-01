Задолженность за услуги ЖКХ с иркутянки взыскали через суд Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Когда у жительницы одного из домов Иркутска накопился долг за услуги ЖКХ более 20 000 рублей, управляющая компания, на обслуживании у которой находится здание, обратилась в суд.

«Представители УК просили взыскать с ответчика задолженность за жилищно-коммунальные услуги в сумме 20582,40 рублей, пени в сумме 17323,26 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3174 рубля», - сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

Иркутянка с суммой задолженности согласилась сразу, но попросила уменьшить размер пенни. Ответчица рассказала из-за чего накопила долг: семья с тремя детьми испытывает материальные трудности – мама в декрете, отец тяжело болен. Выслушав доводы, суд снизил сумму пени до 4000 рублей. Решение судья женщина не оспаривала. Задолженность, пени и расходы по уплате государственной пошлины оплачены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08