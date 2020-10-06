Нарушителя ПДД оштрафовали после публикации его «маневров» в соцсетях Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель на крутом внедорожнике выезжает на встречную полосу, обгоняет стоявшие на светофоре автомобили, и уносится в даль, проезжая на красный сигнал светофора.

Видеозапись с таким грубым нарушением правил дорожного движения в соцсети выложил один из автомобилистов со своего видеорегистратора. Публикацией тут же заинтересовались сотрудники полиции, ведь мужчина мог создать аварию на перекрестке.

«Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Братское» установили нарушителя и привлекли его к административной ответственности», - сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушитель за выезд на встречку заплатит пять тысяч рублей и еще тысячу целковых – за проезд на запрещающий сигнал светофора.

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