Дорожный рабочий погиб в крупном ДТП в Братске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Крупная авария произошла на трассе «Вилюй» в Братске. Утром, 5 октября 51-летний водитель большегруза «Ивеко», врезался в автомобиль «ДМК», который выполнял дорожные работы. От удара, «Ивеко» отбросило на 49-летнего рабочего.

- От полученных травм мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Оба водителя получили травмы. Их отправили в больницу..

Сейчас во всех причинах этой трагической аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Полицейские еще раз советуют автомобилистам Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и на городских улицах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека погибли на пожаре в Иркутске (Подробности)

Полиция опровергла информацию о насильнике-убийце в Иркутске (Подробности)

Полиция наградит сотрудника супермаркета из Усть-Кута, который прогнал грабителей пачками кофе и жвачкой (Подробности)