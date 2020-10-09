Пьяный пассажир напал на полицейского в поезде Москва-Чита Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Навеселе решил провести время в поездке один из пассажиров поезда Москва-Чита. Чтобы скоротать время в пути, 46-летний мужчина из Читы отправился в вагон-ресторан. Разгорячившись там алкогольными напитками, пассажир начал вести себя агрессивно. Дежуривший в поезде полицейский сделал ему замечание. В ответ, тот напал на сотрудника и повредил ему форму. После этого, дебошира задержали и доставили в линейный отдел.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ на транспорте. – Дебоширу грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

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