На дорогах Иркутска борются с гололедом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске в ночь с 9 на 10 октября выпало 6 мм снега. На дорогах регионального центра осадки привели к обледенению дорожного полотна.

«На расчистку магистральных улиц оперативно было выведено 32 единицы техники», - сообщает пресс-служба администрации города. – «После проведена антигололедная обработка дорог города».

Сегодня работа ведется во всех округах. Расчищают также территории у подъездов, дворы, лестницы. В первую очередь чистят улицы и пространства у школ, садиков, поликлиник, больниц.

Сотрудники мэрии также отмечают, что создан запас необходимой песко-соляной смеси, проверено наличие необходимой для расчистки от снегопада техники.

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