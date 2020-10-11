Международный центр туризма планируют развивать на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На территории Прибайкальского национального парка в Ольхонском районе планируют создать международный центр туризма. Проект туристической зоны разработало «Заповедное Прибайкалье». С этим проектом учреждение участвует во всероссийском конкурсе «Надежный партнер – Экология».

Целью проекта является сохранение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем на территории Прибайкальского национального парка. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Если проект победит в конкурсе, то на Ольхоне будет обустроен северный маршрут и появится сеть контрольно-пропускных пунктов. В частности, КПП планируется установить в местности Волчья Падь, Шара-Тогот, поселках Сахюрта и Харанцы. При этом, как сказано в описании проекта, большинство КПП будут мобильными.

Кроме этого, проект предполагает строительство объектов туристкой инфраструктуры: визит-центр, этнопарк в поселке Онгурен, глэмпинг, кемпинговая площадка, кафе. Запланировано также строительство и развитие объектов социальной инфраструктуры: резервуарный парк ЖБО, канализационно-очистные сооружения, речные порты в Сахюрте и Хужире.

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