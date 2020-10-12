Завершены поиски зэка, сбежавшего из колонии в Усть-Куте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершены поиски заключенного, который 10 октября сбежал из колонии-поселения № 20 в Усть-Куте. Напомним, 26-летний мужчина, который был осужден за особо тяжкое преступление, не явился на вечернюю проверку. Два дня его искали полицейские и сотрудники ГУФСИН. Результаты поисков принесли свои плоды 12 октября. Оказалось, что зэк сумел добраться до другого города.

- Мужчину задержали в поселке Гидросторитель, в Братске, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области..

Каким образом, заключенный совершил побег, и как ему удалось выбраться из Усть-Кута, сейчас выясняется. Добавим, что в колонии-поселении, заключенные могут свободно передвигаться по территории без конвоя, а также носить гражданскую одежду.

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