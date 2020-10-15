Отключение электричества в Иркутске 16 октября 2020: адреса, время возобновления подачи электроэнергии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Иркутске 16 октября 2020 запланировано в Свердловском, Октябрьском, Ленинском районах, а также в поселках на левом берегу Ангары. «Света» не будет в Максимовщине и Мамонах, в СНТ Садовод и Сибирский садовод.

Электричество исчезнет не дольше, чем на половину суток - от получаса до восьми часов.

«Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях», - сообщает Иркутская элктросетевая компания в своих группах в соцсетях. – «Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу».

Только в редких случаях на диагностику и устранение неполадок может уйти чуть больше времени. Отключение электричества в Иркутске 16 октября 2020 пройдет на улицах Розы Люксембург, Баумана, Рабоче-крестьянской, Пржевальского, Тельмана, Ярославского, Академика Бурденко, Циолковского, Дальневосточной, Култукской и других (см. таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 16 октября 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 16 октября 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 16 октября 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 16 октября 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 16 октября 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 16 октября 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 16 октября 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 16 октября 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 16 октября 2020: адреса. Фото: ИЭСК

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