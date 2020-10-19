МСКТ в Иркутске будут проводить круглосуточно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня проходят лечение от коронавируса 4465 жителей региона. Цифра практически рекордная. За все время пандемии больше 4 тысяч больных одновременно насчитывалось пару раз, летом. В больницах находятся 2905 пациентов, состояние которых серьезное, а у 74 - тяжелое.

Этим людям, как и другим заболевшим, куда больше, чем тестирование, необходимо МСКТ. Оно позволяет точно определить, есть ли поражения в легких. На эту процедуру очередь. Чтобы справиться с ситуацией, нужно делать исследования круглосуточно. Глава региона Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба региона предложил привлечь для этого дополнительных специалистов, квалифицированных диагностов. Также он напомнил всем о решении не пускать в магазины и транспорт людей без масок. Будут проводиться регулярные рейды.

Также глава региона подчеркнул, что в лечебных учреждениях и аптечной сети Иркутской области необходимо поддерживать запас медикаментов для лечения коронавируса. Кроме того, необходимо контролировать ситуацию - чтобы хватало лекарств, а также средств индивидуальной защиты в больницах и аптеках.

- Отдельно хочу остановиться на обеспечении средствами индивидуальной защиты и лекарствами больниц. Возможна проблема с наличием очков и одноразовых халатов. Правительством Иркутской области дополнительно запланировано выделение средств из областного бюджета на сумму 160,6 миллионов рублей, которые будут распределены в медицинские организации в кратчаи шие сроки на закупку СИЗов,- подчеркнул глава региона.

По информации минздрава Иркутской области, за минувшие выходные число мест в больницах выросло на 526.