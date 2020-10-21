Ежедневно заболевают от 5 до 30 медиков в каждой поликлинике в Иркутской области

Нагрузка на медиков выросла в разы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нагрузка на медиков со второй волной коронавируса в Иркутской области выросла. Сибиряки стали чаще вызывать скорую помощь, врачей на дом. Но и сами медработники заболевают.

- Болеют врачи наши, выходят из строя ежедневно в каждой поликлинике - от 5 до 30 медицинских сотрудников, - сообщила исполняющая обязанности руководителя минздрава Приангарья Анна Данилова во время прямой трансляции в "ВКонтакте". - Очень большое количество вызовов. Самые крупные поликлиники города, такие как восьмая и ИАПО работают уже в три смены. Но тем не менее, они, конечно же, не успевают доехать до каждого пациента, потому что количество вызовов на одного доктора возросло в разы.

В помощь врачам привлекают студентов-медиков.

Тем временем, в Иркутской области под контролем цены на маски в аптеках, а также отслеживается наличие лекарств.