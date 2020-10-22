Завершены поиски зэков, сбежавших из ангарской колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские и сотрудники ГУФСИН с успехом завершили поиски двух сбежавших заключенных, которые 20 октября покинули территорию ангарской колонии-поселения при ИК-15. Беглецов нашли 22 октября. Причем, парочка сумела добраться до другого города.

- Их нашли в Братске, - сообщили в пресс-службах ГУФСИН и ГУ МВД России по Иркутской области. - Одного около автостанции, мужчина планировал уехать в Тулун. Второго в районе центрального рынка.

Обоих сбежавших зэков возвращают обратно в Ангарск. Волю они увидят теперь нескоро. Вероятно, за побег их тюремные сроки увеличатся. Напомним, один из мужчин отбывал наказание за кражу, второй – за мошенничество. Кстати, в колонии-поселении, где сидели беглецы, заключенные могут свободно передвигаться по территории без конвоя, а также носить гражданскую одежду. Кроме этого, им разрешено иметь при себе деньги и ценные вещи.

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