СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Следователи Иркутской области начали проверку после ДТП с участием маршрутного автобуса, перевозившего пассажиров из Падуна в центр Братска. Небольшой автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Вилюй» утром 22 октября.

В маршрутке на тот момент были 12 пассажиров. Из них пятеро и сам водитель во время аварии получили различные травмы. Им потребовалась госпитализация.

«Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщает СУ СК РФ по Иркутской области. – «После ее результатов будет принято решение возбуждать дело или нет».

По данным МВД, грузовик и маршрутный автобус «Форд» двигались в попутном направлении.

Читайте также:

Завершены поиски зэков, сбежавших из ангарской колонии. Беглецов нашли в Братске (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08