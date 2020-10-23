Досрочные осенние каникулы начнутся в школах Иркутска из-за коронавируса

Досрочные осенние каникулы начнутся в Иркутске из-за коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьники Иркутска этой осенью раньше уйдут на первые в учебном году каникулы. Власти города поддержали решение санитарной противоэпидемической комиссии Приангарья о досрочных осенних выходных. Итак, школьные каникулы начнутся с 26 октября.

- Решение отпустить детей раньше связано со сложившейся ситуацией с коронавирусом, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Мы все видим статистику выявления новых случаев заражений COVID-19. Сегодня важно максимально ограничить число контактов среди школьников, разорвать эту цепочку передачи вируса.

Добавим, что по последним данным в 52 из 74 школ Иркутска 202 класса уже перешли на дистанционное обучение. Всего дистанционно обучается 5741 школьников из 85,5 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутяне впрок скупили в аптеках противовирусные препараты (Подробности)