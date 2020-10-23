Мошенники обманом забрали деньги у 68-летнего жителя Иркутска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что у мошенников нет ничего святого и они не знают моральных границ, в принципе, известно. Но все же обманывать 68-летнего человека, который уже плохо видит, должно быть совестно. О преступлении в полицию сообщила дочь пострадавшего.

"Пожилой мужчина на улице встретил двоих незнакомцев, один из которых убедил пенсионера купить у него три куртки и шубу за 30 тысяч рублей. Доверчивый 68-летний житель Иркутска пригласил продавца домой. Поскольку пенсионер плохо видит и с трудом передвигается, он дал малознакомому молодому человеку все свои накопления и попросил самостоятельно отсчитать сумму. Только после того, как продавец ушел, пожилой мужчина обнаружил пропажу свыше 300 тысяч рублей, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские выяснили марку машины, на которой уехал мошенник. Ориентировку отправили везде, в том числе и в соседние регионы. Была уже ночь, когда мимо поста ДПС в Бурятии шла иномарка, приметы которой совпали с объявленной в розыск. В машине, которую тут же остановили, были двое жителей Волгограда. Обоих, и ранее судимого 26-летнего молодого человека и его дядю 39 лет доставили в Иркутск. Именно младший и оказался тем самым продавцом, что обманул жителя города. Ему предстоит ответить за мошенничество, санкция этой статьи - до 6 лет лишения свободы.