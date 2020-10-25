Число пострадавших в ДТП со "скорой" в Иркутске увеличилось до трех Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Количество пострадавших в ДТП со "скорой" в Иркутске увеличилось до трех. Травмы получили женщина-водитель иномарки и два пассажира спецмашины. Об этом рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, авария произошла вечером 24 октября на улице Мира вблизи перекрестка с улицей Муравьева. Столкнулись "Тойота" и карета скорой помощи. После мощного удара медицинская машина перевернулась и задела иномарку, которая стояла рядом. Известно, что за рулем "Тойоты" была 37-летняя женщина.

Подробнее об обстоятельствах аварии станет известно позже. Пока полицейские не уточняют, по чьей вине могло произойти ДТП.

Судя по снимкам, которые очевидцы выложили в соцсетях, "скорой" досталось крепко. Машина завалилась на бок, стекло разбилось вдребезги. У легкового авто повреждена передняя часть.

Машина "Скорой" попала в ДТП в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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