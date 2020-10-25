МЧС развернуло палатки для тех, кто стоит в очередях на сдачу теста на коронавирус в Иркутске. Фото: аккаунт kobzevnasvyazi в "Инстаграме".

Теперь те, кто стоит в очередях на сдачу теста на коронавирус в Иркутский диагностический центр, не будут мерзнуть на улице - для них сотрудники МЧС развернули четыре специализированные палатки. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном аккаунте kobzevnasvyazi в "Инстаграме".

Борьба с инфекцией в Иркутске идет полным ходом.

- Продолжаем готовить дополнительные места для пациентов с COVID-19, - сообщается в аккаунте. - Только за вчерашний день развернули 24 койки на базе факультетских клиник ИГМУ, в том числе шесть коек реанимации. Шесть мест добавили в отделение интенсивной терапии и реанимации областной инфекционной больницы.

Также койки для больных коронавирусом появляются в онкологическом диспансере. 65 штук уже имеется, на днях туда добавят столько же, включая палаты интенсивной терапии и реанимации. Кроме того, кислородную систему сейчас оборудуют в провизорном госпитале Медсанчасти ИАПО. А на базе одного из медицинских учреждений ОАО "РЖД" планируют открытие еще одного госпиталя.

Напомним, всего в Приангарье зафиксировано 23183 случая заражения коронавирусом. По данным на 25 октября, госпитализировано 3388 пациентов.