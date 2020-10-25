Вблизи Нижнеудинска перевернулась "Хонда", погибла пассажирка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло вечером 25 октября в двух километрах от Нижнеудинска на дороге, связывающей город и поселок Подгорный. Автомобиль "Хонда" слетел с дороги и опрокинулся. За рулем был 26-летний мужчина.

- В салоне легковушки помимо водителя находились три пассажира, одна из которых погибла до приезда бригады скорой помощи, - сообщили подробности аварии в ГУ МВД по Иркутской области. - На месте работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Вероятно, причиной смертельного ДТП стал гололед. Полицейские напоминают водителям об особой осторожности. На скользкой дороге нельзя резко поворачивать, нужно соблюдать достаточно большую дистанцию и не разгоняться.

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