Вблизи Нижнеудинска перевернулась "Хонда", погибла пассажирка
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Смертельное ДТП произошло вечером 25 октября в двух километрах от Нижнеудинска на дороге, связывающей город и поселок Подгорный. Автомобиль "Хонда" слетел с дороги и опрокинулся. За рулем был 26-летний мужчина.
- В салоне легковушки помимо водителя находились три пассажира, одна из которых погибла до приезда бригады скорой помощи, - сообщили подробности аварии в ГУ МВД по Иркутской области. - На месте работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа.
Вероятно, причиной смертельного ДТП стал гололед. Полицейские напоминают водителям об особой осторожности. На скользкой дороге нельзя резко поворачивать, нужно соблюдать достаточно большую дистанцию и не разгоняться.
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