Появилось видео с места ДТП с рейсовым автобусом "Иркутск-Усть-Кут"

Опубликовано видео с места ДТП с рейсовым автобусом "Иркутск-Усть-Кут". Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП в Нижнеилимском районе, где опрокинулся рейсовый автобус "Иркутск -Усть-Кут" с 27 пассажирами и двумя водителями в салоне. На кадрах видно, что автобус лежит, завалившись на бок, сбоку от дороги. Напомним, авария произошла утром 25 октября на федеральной трассе "Вилюй". Получил травмы один пассажир в возрасте 64 лет.

Тем временем, всех людей уже отвезли по запланированному маршруту в Усть-Кут. А пострадавшего с места аварии забрала машина скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Следователи проводят проверку по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причины аварии с пассажирским автобусом выясняются.

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