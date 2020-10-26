Должник смог улететь за границу из Иркутска только после оплаты штрафа ГИБДД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Штраф за вождение в нетрезвом виде составляет 30 000 рублей. Именно его не выплатил мужчина, родственники которого проживают в Узбекистане. К родным он смог вылететь только после того, как заплатил нужную сумму.

«Изначально должник не погасил задолженность в установленное время – 60 суток, тогда в отношении него были применены принудительные меры, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – Было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации».

Долг был оплачен в скором времени, так как мужчине как раз нужно было лететь в Узбекистан.

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