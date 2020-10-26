Школам в Иркутской области рекомендовано подготовиться к дистанционке, а пока ребята на каникулах.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Школы в Иркутской области снова готовятся к дистанционке из-за коронавируса. Это следует из указа губернатора региона Игоря Кобзева, в который внесены изменения 23 октября.
Так, министерству образования региона рекомендуется организовать обучение в школах, а также техникумах, колледжах и учреждениях допобразования "на расстоянии с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий". То же самое - для администраций территорий Иркутской области и для руководителей частных учебных центров.
Значит ли это, что после долгих осенних каникул, которые продлятся с 26 октября по 8 ноября, ребята останутся учиться дома?
- Нет, на данный момент подобных решений не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, - поясняет "КП"-Иркутск министр образования Приангарья Елена Апанович. - Однако нужно быть заранее готовыми к дистанционному формату.
Напомним, что до каникул в Иркутской области дистанционно учились те классы или школы, что временно уходили на карантин из-за COVID-19.
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