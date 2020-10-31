МЧС: сильный ветер ожидается 1 ноября в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об очередном ухудшении погоды в Иркутске предупреждают спасатели. Ночью, 1 ноября местами в южных и верхнеленских районах усилится северо-западного ветер. Порывы достигнут до 15-17 м/с. Кроме этого, пройдет небольшой снег. Особенно внимательными стоит быть автомобилистам. На дорогах области ожидается снежный накат и гололедица.

Днем, 1 ноября в Иркутске переменная облачность. Ветер северо-западный 8-13 м/с, температура -7,-9 градусов, днем без существенных осадков, ветер подует 6-11 м/с, столбик термометра покажет -2,-4 градуса.

- В непогоду лучше воздержаться от дальних поездок, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Что касается прогноза по области, то 1 ноября местами ожидается небольшой мокрый снег и снег. Ветер западный, северо-западный с переходом днем на северный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -9,-14 градусов, местами -15,-20.