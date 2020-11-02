239 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области на утро 2 ноября подтверждено 239 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных перевалило за 25 тысяч. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в регионе.

- Подтвержденных случаев инфицирования 25028 (+239), в том числе госпитализировано 4064(+157). Выздоровело 19764 (+14) Умерло 450 (+4) Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 120, - сообщается на сайте правительства Иркутской области.

Напомним, информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщал, что в октябре скорость распространения заразы в Приангарье увеличилась. За прошлый месяц доля новых случаев заражения составила 27%, в сентябре этот показатель был 13%.

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