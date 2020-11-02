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Школьники из Иркутска складывали камни на рельсах

Их родителей оштрафуют за это
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Школьники из Иркутска складывали камни на рельсах.

Школьники из Иркутска складывали камни на рельсах.

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

У школьников каникулы. В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Иркутск-пассажирский поступило сообщение, что ученики нашли способ развлечься. Они складывают на рельсы камни с насыпи на перегоне от станции Академической к Кае и ждут проходящего поезда, чтобы посмотреть, что произойдет. Ничего хорошего. Такая "забава" опасна, как для них самих, так и для пассажиров. Малолетних "экстремалов" пришлось разыскивать.

" В ходе проверки полученного сообщения было установлено, что трое учащихся одной из общеобразовательных школ города Иркутска решили так "разнообразить" свой досуг во время осенних каникул. В отношении родителей составлены протоколы за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей", - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте. .

Полицейские напоминают, что подобного рода развлечения на железной дороге могут привести к настоящей трагедии.

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