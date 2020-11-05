C организатора концертов Ольги Бузовой в Иркутске и Ангарске взыскали более 200 тысяч рублей

C организатора концертов Ольги Бузовой в Иркутске и Ангарске взыскали 200 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скандалом закончились прошлогодние выступления в Иркутске и Ангарске одной из самых популярных артисток страны Ольги Бузовой. Напомним, певица приезжала в наш город 23 ноября 2019 года со своей новой шоу-программой «Принимай меня». 24-го она выступала в Ангарске. Так вот, спустя некоторое время после концерта, общероссийская общественная организация Российское авторское общество подала иск на предпринимателя, который организовывал выступление звезды. Главная претензия - его отказ платить за использование песен Ольги Бузовой на концертах в Приангарье.

Сам бизнесмен сослался на фальсификацию лицензионного договора и добавил, что его подпись подделана. Кроме этого, по словам предпринимателя, организаторами концерты выступали другие компании, и якобы в договоре указали вовсе не его номер телефона и адрес электронной почты.

Арбитражный суд Иркутской области встал на сторону Российского авторского общества. Как сказано в картотеке суда, бизнесмена обязали выплатить 199,7 тысячи рублей за использование песен Ольги Бузовой. Помимо этого, ему еще предстоит раскошелиться на 21 тысячу рублей, которую он заплатит в качестве неустойки в пользу Российского авторского общества.

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