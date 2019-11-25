Мы остались друзьями: иркутский шеф-повар, который боролся за сердце Ольги Бузовой, подарил ей цветы после концерта

СЕГОДНЯ 07:55 2019-11-25T07:56:08+03:00

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В Иркутске с успехом отгремел концерт одной из самых популярных на сегодня певиц страны Ольги Бузовой. «Мало половин» и другие хиты бывшей звезды «Дома-2» услышал полный зал одного из ночных клубов города. Одним из зрителей стал, наверное, самый преданный иркутский поклонник Ольги, шеф-повар Кирилл Шульгин, который совсем недавно боролся за сердце певицы в шоу «План Б». Напомним, сначала Кирилл удачно прошел кастинг на телепроект, на котором Ольга Бузова ищет себе мужа, а затем был одним из претендентов на победу. Но руку и сердце звезды шоу-бизнеса сибиряку завоевать не удалось. Две недели назад, Кирилл покинул проект. Очередная их встреча состоялась после концерта. Кирилл подарил Ольге огромный букет белых роз.

shulgin.chef Шеф-повар из Иркутска Кирилл Шульгин подарил цветы Ольге Бузовой

- Было бы странно, если бы я не подарил ей цветы, - говорит «КП-Иркутск» Кирилл Шульгин. – Ведь после съемок в шоу, мы остались друзьями. Переписываемся в соцсетях, она всегда мне отвечает. Жаль, только нормально поговорить не удалось после концерта. Перебросились несколькими фразами. Я добрался до нее сквозь толпу фанатов, и подарил букет. Она увидела меня, и радостно сказала: «О, Кирилл, наконец ты добрался до меня». Конечно, хотелось бы с ней побольше пообщаться, но я понимаю, что у нее плотный график, каждая минута расписана, так что не обижаюсь.

Напомним, после выступления в Иркутске, Ольга Бузова планировала 25 ноября дать концерт в Улан-Удэ. Однако, его отменили по неизвестной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU