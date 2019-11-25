2019-11-25T07:56:08+03:00
Общество

Мы остались друзьями: иркутский шеф-повар, который боролся за сердце Ольги Бузовой, подарил ей цветы после концерта

Кирилл Шульгин побывал на концерте Ольги Бузовой [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Кирилл Шульгин боролся за сердце Ольги Бузовой в шоу "План Б". Фото: соцсетиКирилл Шульгин боролся за сердце Ольги Бузовой в шоу "План Б". Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Иркутске с успехом отгремел концерт одной из самых популярных на сегодня певиц страны Ольги Бузовой. «Мало половин» и другие хиты бывшей звезды «Дома-2» услышал полный зал одного из ночных клубов города. Одним из зрителей стал, наверное, самый преданный иркутский поклонник Ольги, шеф-повар Кирилл Шульгин, который совсем недавно боролся за сердце певицы в шоу «План Б». Напомним, сначала Кирилл удачно прошел кастинг на телепроект, на котором Ольга Бузова ищет себе мужа, а затем был одним из претендентов на победу. Но руку и сердце звезды шоу-бизнеса сибиряку завоевать не удалось. Две недели назад, Кирилл покинул проект. Очередная их встреча состоялась после концерта. Кирилл подарил Ольге огромный букет белых роз.

shulgin.chefshulgin.chef
Шеф-повар из Иркутска Кирилл Шульгин подарил цветы Ольге Бузовой
1362 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Было бы странно, если бы я не подарил ей цветы, - говорит «КП-Иркутск» Кирилл Шульгин. – Ведь после съемок в шоу, мы остались друзьями. Переписываемся в соцсетях, она всегда мне отвечает. Жаль, только нормально поговорить не удалось после концерта. Перебросились несколькими фразами. Я добрался до нее сквозь толпу фанатов, и подарил букет. Она увидела меня, и радостно сказала: «О, Кирилл, наконец ты добрался до меня». Конечно, хотелось бы с ней побольше пообщаться, но я понимаю, что у нее плотный график, каждая минута расписана, так что не обижаюсь.

Напомним, после выступления в Иркутске, Ольга Бузова планировала 25 ноября дать концерт в Улан-Удэ. Однако, его отменили по неизвестной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24