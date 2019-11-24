2019-11-24T15:03:56+03:00
Звезды

Ольга Бузова отменила концерт в Улан-Удэ

Звезда гастролирует с выступлениями по Сибири
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Ольга Бузова отменила концерт в Улан-УдэОльга Бузова отменила концерт в Улан-УдэФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой огорчены – артистка отменила свой концерт в Улан-Удэ, куда должна была поехать после выступления в Иркутске и Ангарске. Концерт Ольги Бузовой в столице Бурятии должен был состояться завтра, 25 ноября, в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

Билеты на шоу «Принимай меня» для жителей Улан-Удэ стоили от 2000 до 10000 тысяч рублей. Однако увидеть и услышать со сцены своего кумира поклонникам Ольги Бузовой не удастся.

В Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ корреспонденту «КП-Иркутск» подтвердили, что выступление артистки отменили, однако по какой причине это произошло – не уточнили. Судя по онлайн-брони, свободных мест на концерт Ольги Бузовой оставалось ещё достаточно много, то есть билетов было продано мало. Вероятно, это и стало причиной отмены концерта.

Отметим, что со своим шоу «Принимай меня» Ольга Бузова намерена выступать в ноябре и декабре, вплоть до Нового года. Из сибирских городов, которые планировала посетить звезда, - Иркутск, Ангарск и Улан-Удэ. Вчера Ольга Бузова пела для фанатов в одном из ночных клубов Иркутска, а сегодня выступает в ДК «Современник» в Ангарске.

Жители Улан-Удэ надеются, что концерт Ольги Бузовой состоится теперь только в следующем году. И недоумевают, почему звезда решила отменить выступление, ведь ещё буквально вчера утром в официальной группе «ВКонтакте» артистка приглашала поклонников её творчества на концерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ольга Бузова распрощалась с участником из Иркутска в телешоу «План Б»

При этом Бузова отметила, что совершает ошибку (подробности)

С Ольгой Бузовой на Бали полетел иркутянин

Ольга Бузова оставила Кирилла Шульгина в числе претендентов на свое сердце(как прошло первое знакомство и что сибиряк подарил певице)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два поселка остались без электричества в Братском районе
В эко-комплексе «Георгиевские бани» под Иркутском произошел пожар
Опасное купание: в Улан-Удэ дети попали в больницу после посещения сауны
Следователи проверяют информацию о нападении на журналиста федерального телеканала в Иркутском районе
День матери – 2019: иркутянки стали чаще рожать детей
Эмир Кустурица в Иркутске даст концерт в Музыкальном театре
Видео ДТП, в которое попал мэр Тулуна, пострадавшего от паводка этим летом
Фото ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих, появилось в сети
Проезд по улице Пискунова в Иркутске ограничат на три дня
Житель Слюдянки принял афериста за своего знакомого и отправил ему 35 тысяч рублей
Студенту из Китая вернули украденные в Иркутске деньги
ДТП в Иркутской области: из-за пьяного водителя погиб 38-летний сибиряк
Экс-проректор ИГУ Галина Васильева умерла в Иркутске
Гороскоп на 23 ноября от бурятских лам: стрижка волос - к удаче
Три человека погибли на пожарах в Иркутской области 22 ноября
В последний раз видели в банке: 38-летний мужчина две недели назад пропал без вести в Братске
В Улан-Удэ родилась четверня - три мальчика и девочка