Ольга Бузова отменила концерт в Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-24T15:03:56+03:00

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Фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой огорчены – артистка отменила свой концерт в Улан-Удэ, куда должна была поехать после выступления в Иркутске и Ангарске. Концерт Ольги Бузовой в столице Бурятии должен был состояться завтра, 25 ноября, в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

Билеты на шоу «Принимай меня» для жителей Улан-Удэ стоили от 2000 до 10000 тысяч рублей. Однако увидеть и услышать со сцены своего кумира поклонникам Ольги Бузовой не удастся.

В Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ корреспонденту «КП-Иркутск» подтвердили, что выступление артистки отменили, однако по какой причине это произошло – не уточнили. Судя по онлайн-брони, свободных мест на концерт Ольги Бузовой оставалось ещё достаточно много, то есть билетов было продано мало. Вероятно, это и стало причиной отмены концерта.

Отметим, что со своим шоу «Принимай меня» Ольга Бузова намерена выступать в ноябре и декабре, вплоть до Нового года. Из сибирских городов, которые планировала посетить звезда, - Иркутск, Ангарск и Улан-Удэ. Вчера Ольга Бузова пела для фанатов в одном из ночных клубов Иркутска, а сегодня выступает в ДК «Современник» в Ангарске.

Жители Улан-Удэ надеются, что концерт Ольги Бузовой состоится теперь только в следующем году. И недоумевают, почему звезда решила отменить выступление, ведь ещё буквально вчера утром в официальной группе «ВКонтакте» артистка приглашала поклонников её творчества на концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU