Иркутянка пыталась в шампуне передать в колонию наркотики. Фото: ГУФСИН РФ по Иркутской области

Наркотики в шампуне обнаружили сотрудники ГУФСИН при осмотре передачи в комнате приема посылок и бандеролей. Бутылку с косметическим средством, внутри которого спрятан «сюрприз», одному из заключенных пыталась передать его родственница из Иркутского района.

«В бутылке был обнаружен сверток с наркотическим веществом объемом 2. 52 грамма», - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области. – «Женщину задержали и вместе с изъятым свертком передали сотрудникам полиции».

Сибирячке грозит уголовная ответственность за совершенный поступок. Накануне мужчину за попытку передать наркотики в исправительное учреждение приговорили к 10.5 годам в колонии строгого режима. Запрещенные вещества он пытался перекинуть через забор.

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