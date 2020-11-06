Стрельбой закончился дорожный конфликт в Ангарске Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Обычный конфликт на дороге в Ангарске закончился стрельбой. Началось все с того, что проезжая улицу Чайковского, водитель КамАЗа вступил в словесную перепалку с водителем Рено. Владелец легковушки вместо того, чтобы попробовать уладить конфликт на словах, достал из машины ружье, заряженное травматическим патроном, и выстрелил водителю грузовика в ногу, а затем скрылся. Очевидцы инцидента вызвали полицию.

- Вычислить и задержать стрелка удалось через три часа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Им оказался 36-летний местный житель. У него изъяли оружие и доставили в отдел полиции для выяснения всех подробностей конфликта.

Что касается пострадавшего водителя КамАЗа, то ему потребовалась операция. По словам врачей, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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