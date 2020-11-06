Серийных автоугонщиков поймали в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

С заявлением в полицию о том, что его автомобиль ВАЗ угнали прямо со двора жилого дома по улице Ярославского, иркутянин подал 5 ноября. Прибывшие на место сыщики изучили камеры видеонаблюдения и опросив свидетелей, передали ориентировку всем экипажам. В тот же день похищенные Жигули остановили на стационарном посту весового контроля на 21 километре федеральной трассы «Сибирь».

- Оказалось, что авто похитили трое ранее судимых иркутян в возрасте от 23 до 29 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В отделе они признались, что ранее угнали еще два отечественных автомобиля в Ленинском районе Иркутска.

В отношении всех любителей российского автопрома возбуждено уголовное дело. За решетку они могут отправиться на срок до 5 лет.

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