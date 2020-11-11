Заведения общепита закрыли в зданиях обсерваторов в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С сегодняшнего дня, 11 ноября, в зданиях, где находятся обсерваторы, работа ресторанов, баров, столовых, кафе, буфетов, закусочных – любых форм заведений общепита – временно запрещена.

«Это ограничение будет действовать до 20 ноября», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Также изменения в указе губернатора Иркутской области о работе во время распространения коронавируса коснулись и проведения спортивных соревнований. Теперь, кроме участников, судей, тренеров и медиков, их смогут посещать представители аккредитованных СМИ.

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