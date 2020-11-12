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Председатель профсоюзной организации из Братска украла 800 тысяч рублей

Для отчета, она подделывала документы
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Председатель профсоюзной организации из Братска украла 800 тысяч рублей

Председатель профсоюзной организации из Братска украла 800 тысяч рублей

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Подзаработать нечестным путем решила председатель одной из профсоюзных организаций Братска. По версии следствия, на протяжении двух лет, она получала деньги, предназначаемые для выплат членам профсоюзов, и просто брала их себе. При этом, женщина еще умудрялась отчитываться за потраченные на себя любимую финансы. Для этого она подделывала документы.

- Всего, ей удалось «заработать» более 800 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В отношении сибирячки было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере».

Чтобы доказать вину председателя полицейские провели более 15 очных ставок, 8 судебных, бухгалтерских и почерковедческих экспертиз. Уголовное дело направлено в Падунский районный суд Братска. Сейчас братчанка находится под подпиской о невыезде.

Криминал