В отдаленной северной территории Иркутской области реализуют проект по сохранению самобытности эвенков

Фото: Личный архив.

Некоммерческая организация коренных малочисленных народов «Кочевая эвенкийская община «Тайга» с проектом «Этномастерская "Сардаана" в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Как рассказала председатель общины Любовь Маслянко, проект направлен на сохранение самобытности коренного малочисленного народа – эвенков, проживающих в поселке Перевоз Бодайбинского района.

Фото: Личный архив.

- Этномастерская «Сардаана» - это проект по сохранению, развитию художественных промыслов и традиционных ремесел эвенкийского народа. Старшее поколение эвенков до сих пор пользуется традиционными способами изготовления различных изделий, в том числе бытового назначения. Умельцы будут передавать свои опыт и знания молодежи и всем желающим. Также мы планируем подготовить выставки-ярмарки из цикла «Кочующие через века» и детские выставки «Зов тайги».

Поселок Перевоз находится в 350 километрах от Бодайбо. Это место компактного проживания эвенков. Для работы мастерской будет проведен частичный ремонт помещений. Планируется установка отопительной системы и приобретение необходимого оборудования.