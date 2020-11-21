Еще 257 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. По состоянию на 21 ноября, COVID-19 подхватили еще 257 человек. За все время распространения инфекции, в нашем регионе уже 29909 инфицированных. Лечение в больницах продолжают 4221 сибиряк.

Увы, но растет и количество умерших от коронавируса. За последние сутки от ковида умерли 18 человек. В общей сложности у нас уже 754 жертвы COVID-19. Еще один скончался от заболеваний, не связанных с новой инфекцией. Он стал 135-м умершим по этой причине.

Есть и хорошие новости. За минувшие сутки коронавирус победили 563 жителя Приангарья. Количество выздоровевших составляет - 25629.

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