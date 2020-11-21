За сутки от коронавируса умерли 19 жителей Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число жертв коронавируса в Иркутской области растет с каждым днем. За минувшие сутки от инфекции умерли еще 18 человек. В общей сложности у нас уже 754 умерших от COVID-19. Кроме этого, за сутки еще один житель Приангарья скончался от заболеваний, не связанных с новой инфекцией. Он стал 135-м умершим по этой причине.

Что касается зараженных, то по состоянию на 21 ноября, в нашем регионе уже 29909 инфицированных. За сутки прирост составил еще 257 сибиряков. Из них 57 в Иркутске. Госпитализирован на данный момент 4221 человек.

А теперь о тех, кто смог победить опасную болезнь. Количество выздоровевших составляет – 25629. Только за прошедший день отрицательные тесты на COVID-19 получили 563 жителя Приангарья.

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