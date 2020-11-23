32 любителя дрифта оштрафовали полицейские во время рейда в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В минувшие выходные иркутские полицейские проверили на городских улицах дрифтеров. По мнению инспекторов ГИБДД, эти любители экстремального стиля вождения, выполняя на заснеженной дороге управляемые заносы, частенько нарушают правила дорожного движения. Кроме того, из-за шума переоборудованной выхлопной системы, по ночам на «дрифтеров часто жалуются горожане.

- За выходные инспекторам ГИБДД удалось поймать 32 дрифтера у которых даже не было водительских удостоверений, полисов ОСАГО, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, некоторые из них сели за руль пьяными. Часть из нарушителей проезжали на красный сигнал светофора.

Всех «дрифтеров», нарушивших ПДД, теперь ждет штраф. Ну а полицейские планируют и дальше проводить подобные рейды на улицах Иркутска.