Движение по улице Шевцова ограничат в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на улице Шевцова с 08.00 утра 28 ноября будет ограничено движение для автомобильного транспорта. Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на установленные знаки.

«Ограничение движения будет действовать в районе дома №33 по данной улице», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Там проведут ремонтные работы, на этом участке необходим монтаж колодца».

Специалисты обещают управиться за два дня. Проезд восстановят к 23.00 часам 29 ноября.

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