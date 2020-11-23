ДТП с автобусом в Усть-Илимске: пострадавших десять человек

ДТП в Усть-Илимске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Стало известно, что увеличилось количество пострадавших в аварии с автобусом, которая произошла утром 23 ноября в Усть-Илимске. По данным регионального минздрава в хирургическом отделении местной больницы находятся три человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Но жизни ничего не угрожает.

«Пострадали 10 человек, семь из них лечатся амбулаторно, - уточнили в минздраве Иркутской области».

Уточним, что авария произошла на автодороге «Промышленное шоссе», когда автобус перевозил работников одного из предприятий. 47-летний водитель не справился с управлением, съехал на обочину, после чего «Паз» перевернулся. Все обстоятельства произошедшего изучают полицейские и сотрудники прокуратуры.

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