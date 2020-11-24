14 классов Иркутска остались на дистанционном обучении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники Иркутска с понедельника вышли на учебу после двухнедельного дистанционного обучения. Таковых в городе почти 85 тысяч из 71 школы. Но часть учащихся все еще остались на «удаленке» из-за того, что в этом классе кто-то болен коронавирусом или превышено число, болеющих ОРВИ.

«В дистанционном режиме на данный момент продолжают заниматься 363 ученика из 14 классов в трех школах города», - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В образовательных учреждениях города соблюдаются все санитарные нормы, характерные для пандемии, за здоровьем детей следят ежедневно. В случае необходимости перевести какой-то класс на «дистант», решение об этом будут принимать директор школы и департамент образования Иркутска.

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