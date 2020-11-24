Школьники начальных классов учатся в обычном режиме в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Школы Иркутской области открыли свои двери для ребят после двухнедельного дистанционного обучение, введенного на территории региона из-за распространения новой коронавирусной инфекции. С понедельника в очном формате учиться начали все ученики начальных классов.

«Обучение в очном режиме организовано и для 9,11 классов большинства территорий», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – «На сегодняшний день из 885 школ региона 544 работают в очном режиме, смешанные формы обучения - в 340. Дистанционный формат выбрало одна частное образовательное учреждение».

Как отмечают региональные власти, постепенно и все учащиеся 5-8 и 10 классов также выйдут в школы. Главы муниципальных образований ориентируются по заболеваемости каждый в своем районе.

На сегодняшний день школы в 19 муниципальных образованиях перешли на очный формат обучения, еще в 23 муниципалитетах - он смешанный. Так в Иркутске, дистанционное обучение осталось в 14 классах, где учатся 363 школьника.

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