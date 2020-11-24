Двое мужчин погибли в ДТП с иномаркой в Шелеховском районе. Фото: скриншот видео. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло днем 24 ноября на улице Култукский тракт в Шелеховском районе. Разбился легковой автомобиль, в котором ехали двое мужчин.

- Предварительно, 37-летний водитель «Тойоты Корона» не справился с управлением, совершил съезд с дорожного полотна и столкнулся с пешеходным ограждением и деревом, - рассказали подробности аварии в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Водитель и 45-летний пассажир погибли на месте.

Автомобиль, судя по кадрам с места трагедии, превратился в груду металла. В причинах страшного ДТП разбираются сотрудники полиции.

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