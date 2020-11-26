Крупный пожар произошел на пилораме в Киренском районе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

ЧП в районе деревни Кривошапкино Киренского района произошло 26 ноября, в 05.30 утра. Там загорелась пилорама. Уже через несколько минут пожарные приехали на место, но к этому моменту дощатое здание, обшитое металлом, было полностью охвачено огнем. Помимо этого обрушилась кровля. Сотрудники предприятия на тракторах успели растащить лес от горящего здания.

- Так как ближайшая водонапорная башня находится в 5 километрах, потушить пилораму удалось через два часа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пострадавших нет.

Сейчас дознаватели выясняют причины пожара, а владельцы подсчитывают нанесенный ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названа причина пожара в школе Большого Голоустного (Подробности)

Видео пожара в школе поселка Большое Голоустное опубликовано МЧС (Подробности)