Проезд между улицами Цесовская набережная и Сурикова закроют в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 30 ноября до 21 декабря закроют сквозной проезд по улице 5-ой Армии на участке от улицы Цесовская набережная до Сурикова. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с аварийными работами на сетях водопровода и канализации у здания по улице 5-ой Армии, 2а.

Напомним, что в Иркутске с 20 ноября вступил в силу закон о запрете въезда грузовиков в часы пик. Заезжать в город с 7.00 до 10.00 и с 16:00 до 20:00 запрещено большегрузам разрешенной максимальной массой более 5 тонн, а также тракторам и самоходным машинам

Запрет въезда грузовиков в Иркутск в часы пик будет действовать до 1 декабря 2021 года.

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