Аварийное отключение отопления произошло в Ольхонском районе 1 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авария на теплосетях произошла в ночь на 1 декабря в поселке Еланцы в Ольхонском районе Иркутской области. Без теплоснабжения остались 102 жилых дома и два соц. объекта.

«Аварийное отключение теплоснабжения произошло в части поселка Еданцы за пять минут до полуночи», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Подключить отопление удалось в 06.26 утра по резервной схеме».

Ремонтные работы продолжаются. В устранении неполадок задействованы 17 человек и 8 спецмашин.

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