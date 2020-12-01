51 ледовую переправу откроют этой зимой в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области в этом году планируют открыть 51 ледовую переправу. Из них 14 – областных, которые будут оборудовать, и обслуживать дорожные службы Приангарья, и 37 - муниципальных.

- Больше всего запланировано открыть ледовых переправ в Киренском, Тайшетском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Первые ледовые переезды в начале декабря должны открыть в северных районах Приангарья, в том числе в Казачинско-Ленском районе через реки Кутима, Домугда и Моголь. При этом, спасатели предупреждают, что в случае теплой погоды, сроки открытия могут быть перенесены. В МЧС еще раз просят автомобилистов не выезжать на лед в запрещенных местах. Это смертельно опасно.

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