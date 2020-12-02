В Иркутской области пока решили не закрывать фитнес-центры и учреждения допобразования

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Рассматривались вопросы тестирования на COVID-19, исследования коллективного иммунитета, создания ковидных центров, профилактики заболеваемости.

Глава Приангарья сообщил, что по фитнес-центрам и учреждениям дополнительного образования в регионе пока решили не вводить ограничительные меры.

- Но эти организации должны обратить особое внимание на меры предосторожности и строго соблюдать все требования Роспотребнадзора, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что сейчас в области продолжают решать вопросы сокращения сроков готовности тестов. Например, в ковидном центре при иркутской поликлинике №8 начали проводить экспресс-тестирование. Что касается обычных тестов, то уже удалось сократить время ожидания результатов до 48 часов.

- Еще месяц назад не могли этим похвастаться. Мне неоднократно поступали жалобы от жителей региона. И я по-прежнему жду обратную связь - везде ли на местах укладываются в обозначенное время, - отметил Игорь Кобзев.

Губернатор также сообщил, что на базе поликлиник области начали работу 12 амбулаторно-ковидных центров. Шесть в Иркутске - на базе поликлиник № 1, № 6, № 8, № 9, №10 и медсанчасти ИАПО, в Иркутском районе – в поликлинике микрорайона Луговое. А также в городах Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Тулуне и Аларской ЦРБ в поселке Кутулик. В амбулаторно-ковидном центре могут получить помощь пациенты с подозрением на COVID-19 и те, кто переносит заболевание в легкой форме.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.