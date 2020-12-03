Подозреваемый в тяжком преступлении житель Иркутской области объявлен в розыск Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутской области объявили в розыск Романа Нестерова из села Аверьяновка Тулунского района. Они предполагают, что он причинил тяжкий вред здоровью мужчине 3 декабря в городе Тулун.

«Между мужчинами произошел какой-то конфликт», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «После произошедшего вероятный злоумышленник скрылся в неизвестном направлении».

Если вы знаете о местонахождении подозреваемого, звоните в полицию.

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