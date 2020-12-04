На строительство социальных объектов в Иркутске выделят средства областного бюджета

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Более 800 млн рублей в течение трех лет выделят из областного бюджета на строительство двух школ и детского сада в Иркутске. Еще 535,2 млн рублей на эти цели будет направлено из федеральной казны.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, уже в следующем году их регионального бюджета начнется финансирование строительства школы на 1275 мест на улице Багратиона. Стоимость объекта 1,8 млрд рублей. В 2021-м область выделит 98,9 млн рублей, в 2022-м – 637,6 млн рублей. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году ожидается 348,9 млн рублей. По этому же нацпроекту в 2021-м в микрорайоне Лесном начнут строить детский сад на 220 мест. На это предусмотрено 186,3 млн рублей в федеральном бюджете и 71,5 млн рублей в областном. Работы планируется завершить в декабре следующего года. Также с помощью субсидии областного бюджета в размере 80 млн рублей в Иркутске возводят здание для начальных классов школы №14. Оно должно быть готово в 2021-м. Приоритетным объектом, который будут строить в столице региона по поручению Президента России Владимира Путина, является строительство школы №75 в Академгородке.

- В Иркутске очень высока потребность в строительстве школ и детских садов, - отметил Игорь Кобзев. - Учеников 85 тысяч, а мест в учреждениях всего 60 тысяч. Школы переполнены.

Глава Приангарья предложил разработать реестр объектов, которые необходимо построить в областном центре до 2025 года. На его основании правительство региона будет прорабатывать вопросы включения объектов в нацпроекты.

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